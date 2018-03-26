Dışişleri'nden 'kimyasal silah' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı kimyasal silah kullanımı hakkında açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye’nin kimyasal silah kullanımını insanlık suçu olarak kabul ettiğini belirterek, İngiltere’de meydana gelen kimyasal saldırının faillerinin en kısa sürede adalet önüne çıkarılması gerektiğini söyledi.

Aksoy, Türkiye’nin NATO Konseyi’nin 14 Mart’ta bu konuda yaptığı açıklamaya katıldığını belirterek, “Saldırıya dair görüşümüz Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın yanı sıra, Silahsızlanma Konferansı ve Avrupa Konseyi toplantılarında da ifade olundu. Bu vahim olay hakkında gerekli soruşturmalar yapılarak failler en kısa sürede adalet önüne çıkartılmalıdır” ifadelerini kullandı.