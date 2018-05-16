Dışişleri'nden 'Hakan Atilla' açıklaması: FETÖ delillerine itibar edildi

Dışişleri Bakanlığı, Hakan Atilla'ya verilen 32 ay cezaya karşı çıkarak "FETÖ delillerine itibar edildi" dedi.

Dışişleri Bakanlığı, ABD'de yargılanıp 32 ay ceza alan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla hakkında açıklama yaptı.

"FETÖ delillerine itibar edildi. Masum olduğu halde cezalandırıldı" denilen açıklamada, "New York Güney Mahkemesi bugün (16 Mayıs), adil yargılama ilkesiyle bağdaşmayan ve tamamen kurgudan ibaret bir sürecin sonucunda Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’yı suçsuz olduğu halde 32 ay hapis cezasına mahkum etmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Savcı Atilla'nın 20 yıl hapsini istemiş, ancak hakim Atilla'nın "isteksiz" olarak yapılanların parçası olduğunu savunarak 32 ay ceza vermişti.