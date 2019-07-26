Dışişleri’nden BM’ye Kıbrıs tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs’ta konuşlu BM Barış Gücü Misyonunun görev yönergesinin yenilenmesine illişkin karar alınırken Kuzey Kıbrıs’ın rızasının alınmamasına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs'ta konuşlu BM Barış Gücü Misyonu’nun (BMBG) görev yönergesinin 6 aylık bir süre için yenilenmesine ilişkin kararı alırken Kuzey Kıbrıs’ın rızasının alınmamasının "önemli bir eksiklik" olduğu belirtildi.

Açıklamada "KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklama Türkiye tarafından tamamıyla desteklenmektedir. BMBG'nin görev yönergesinin süresi uzatılırken, BM'nin yerleşik uygulamalarına aykırı bir biçimde, KKTC'nin rızasının alınmaması en önemli eksikliktir" denildi.

Dışişleri açıklamasında "Daha önce birçok vesileyle ifade edildiği üzere, Kıbrıs meselesinin gerçek sebebi, Kıbrıs Rum tarafının, gücü ve zenginliği Ada'nın ortak sahibi olan Kıbrıs Türkleriyle paylaşma yönündeki isteksizliğidir. Bu durum değişmedikçe ve siyasi eşitliğe dayanan ortak bir zemin ve çözüm vizyonu bulunmadan, iki taraf arasında sonuç verici ve gerçek bir müzakere süreci başlatılması hiçbir zaman mümkün olmayacaktır” denilerek “Ada'nın ortak sahibi ve siyasi eşiti olarak, Kıbrıs Türklerinin hiçbir zaman azınlık statüsünü kabul etmeyecekleri” ifadelerine yer verildi.

BM Güvenlik Konseyi kararında Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılması çağrısında bulunulurken Kuzey Kıbrıs’ın 13 Temmuz tarihli işbirliğine atıfta bulunulmamasını “talihsizlik ve adaletsizlik” olarak değerlendiren Bakanlık açıklamasında “KKTC makamları Kıbrıs Rum tarafına 2011, 2012 yıllarında ve son olarak 13 Temmuz 2019 tarihinde yapıcı önerilerde bulunmuşlardır. Kıbrıs Türk tarafının, tamamı Türkiye tarafından da desteklenen bu önerileri, Türk tarafının kararlı bir biçimde çaba gösterdiğini ortaya koyarken, bu çabalar Kıbrıs Rum tarafından karşılık görmemektedir” denildi.

Açıklamada “Garantör ülkelerden biri olarak Türkiye, Kıbrıs Türk halkını her alanda desteklemeyi ve Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarını korumayı sürdürecektir" diye belirtildi.