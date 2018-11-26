Dışişleri'nden Azak Denizi açıklaması

Azak Denizi'nde Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlikle ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı 'gerginliğin tırmandırılmaması çağrısında bulunuyoruz' dedi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlikle ilgili yapılan açıklamada "Azak Denizi ve Kerç Boğazı’nda yaşanmakta olan gelişmeleri ve artan gerginliği takip ediyoruz. Bu çerçevede Ukrayna’ya ait gemilere ateş açıldığı ve yaralılar bulunduğu yolundaki haberleri endişeyle karşılıyoruz" denildi.

Açıklamada "Karadeniz’e kıyıdaş bir ülke olarak Kerç Boğazı’ndan geçişlerin engellenmemesi gerektiğini vurguluyoruz. Bölgesel barış ve istikrarı tehlikeye sokabilecek adımlardan kaçınılması, uluslararası hukuka saygı gösterilmesi, ayrıca sağduyu ve itidal içinde hareket edilerek gerginliğin tırmandırılmaması çağrısında bulunuyoruz" ifadesine yer verildi.

