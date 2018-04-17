Dışişleri'nden Arap Birliği Zirvesi kararına tepki: İdrak edilememiş

Arap Birliği Zirvesi'nde Türkiye’nin Afrin’deki güçlerini çekmesi çağrısına ilişkin, Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi.

Suudi Arabistan'ın Dahran kentinde 15 Nisan'da yapılan Arap Birliği Zirvesi'nde kabul edilen “Suriye'deki Gelişmeler” başlıklı kararda Türkiye’nin Afrin’deki güçlerini çekmesi çağrısında bulunuldu.

Bu hamlenin Suriye krizine çözüm bulunması yönündeki çabalara destek niteliğinde olacağının ileri sürüldüğü karar, Dışişleri Bakanlığı'nın tepkisini çekti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy konuya dair yaptığı açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı'nın amacının idrak edilemediğini" öne sürerek şunları söyledi: "Suriye’yi bölmeyi hedefleyen bir terör örgütüne karşı yürütüldüğü için aynı zamanda ülkenin siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına hizmet etmektedir. Nitekim, ülkelerin siyasi birliklerine, toprak bütünlüklerine ve egemenliklerine saygı Türkiye’nin özenle gözettiği ilkelerin başında gelmektedir. Bahse konu kararda, Suriye krizinin en başından itibaren ülkede kan ve gözyaşının dindirilmesi, şiddetin azaltılması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve yerlerinden edilen milyonlarca mülteciye kucak açılması bağlamında ağır bir sorumluluk üstlenen Türkiye’nin katkılarının görmezden gelinmesi hakkaniyetle bağdaşmayan büyük bir talihsizliktir."