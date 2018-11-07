Dışişleri'nden ABD'nin PKK kararına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin PKK yöneticilerini bulmak için koyduğu para ödülüne ilişkin açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'nin üç PKK yöneticisinin bulunmasına yardım karşılığında para ödülü vereceğini açıklamasını olumlu karşıladıklarını bildirdi.

Aksoy yaptığı açıklamada, "Bu adımın PKK ve uzantılarıyla mücadele bağlamında Irak ve Suriye'de ortaya konulacak somut eylemlerle desteklenmesini bekliyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı dün akşam Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ın kimlik ya da yer tespitini mümkün kılacak bilgiler karşılığında para ödülü verileceğini açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın "Rewards for Justice" programı kapsamında Karayılan için 5 milyon dolara kadar, Bayık için 4 milyon dolara kadar ve Kalkan için 3 milyon dolara kadar ödül verileceği duyurulmuştu.