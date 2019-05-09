Dışişleri'nden ABD'nin 'not ediyoruz' açıklamasına yanıt

Dışişleri Bakanlığı, seçimlerin ardından 'Biz de Türkiye’nin diğer dostları gibi bu sıra dışı kararı not ediyoruz' şeklinde açıklama yapan ABD'ye yanıt verdi. Açıklamada, 'Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan bu karara herkesin saygı göstermesi gerekir. Benzer gelişmelerin daha önce ABD ve başka ülkelerde de yaşandığının, bunların demokrasinin kuralları çerçevesinde çözümlendiğinin hatırda tutulması gerekir' denildi.

Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus'un İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin yaptığı açıklamaya yanıt verdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararı 31 Mart 2019'da yapılan seçimlerde kanuna aykırı unsurların tespit edilmesi nedeniyle alınmıştır ve seçim sonuçlarından bağımsızdır" denilirken, "Seçimleri yönetme ve denetleme yetkisini Anayasamızdan alan ve üyeleri yüksek yargı organları mensupları arasından seçilen Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan bu karara herkesin saygı göstermesi gerekir. Benzer gelişmelerin daha önce ABD ve başka ülkelerde de yaşandığının, bunların demokrasinin kuralları çerçevesinde çözümlendiğinin hatırda tutulması gerekir" ifadeleri kullanıldı.

ABD NE DEMİŞTİ?

ABD Dışişeri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, seçimlerin iptaline ilişkin yaptığı açıklamada, "Özgür ve adil seçimlerin yapılması ve meşru seçim sonuçlarının kabul edilmesi her demokrasi için esastır... Yüksek Seçim Kurulu 31 Mart seçimlerinin sonuçlarını onayladıktan sonra seçimi tekrar etme kararı almıştır. Biz de Türkiye’nin diğer dostları gibi bu sıra dışı kararı not ediyoruz" demişti.