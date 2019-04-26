Dışişleri: Patriot almayacağız diye bir söylemimiz yok, S-400 ile bir arada düşünmüyoruz

Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, 'ABD'den YPG konusunda Türkiye'nin güvenliği ile ilgili somut adımlar bekliyoruz' dedi. Aksoy 'Patriot almayacağız diye bir söylemimiz yok. S-400 ile bunu bir arada düşünmüyoruz' ifadesini kullandı.

Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'yle ilişkilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ABD'den YPG konusunda Türkiye'nin güvenliği ile ilgili somut adımlar bekliyoruz" diyen Aksoy, ''ABD’nin tehdit diline başvurduğunu görüyoruz. ABD’nin dayatmalarla sonuca ulaşamayacağını anlaması gerekiyor. Fransızların bir asır önce Ermenilerin silahlandırılıp Türklerin katledilmesinde sorumluluğu var'' ifadelerini kullandı.

'PATRİOT ALMAYACAĞIZ DİYE BİR SÖYLEMİMİZ YOK'

Aksoy "Patriot almayacağız diye bir söylemimiz yok. ABD geç de olsa teklif sunmaya başladı. İlgili başkanlık görüşmeye devam ediyor. S-400 ile bunu bir arada düşünmüyoruz" diye konuştu.

İdlib’de Rusya ile sükunetin sağlanması konusunda hem fikir olduklarını söyleyen Aksoy, ayrıca "Ermeni sözcüsünün kullandığı kelimeler devlet üslubu olmadığını gösteriyor. Ermenistan arşivleri açık değil sadece Ermeni iddialarını destekleyen kısmı açık. Macron’un 24 Nisan’ı anma günü ilan etmesini unutmayacağız. Fransız Cumhurbaşkanı’nın kullandığı ağır ifadelerin karşılığı olacak" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 28-29 Nisan’da Bağdat-Erbil ve Basra’yı ziyaret edeceğini söyleyen Aksoy "Çavuşoğlu, Irak Cumhurbaşkanı, başbakanı ve dışileri bakanının yanı sıra IKBY Başbakanı, başbakan yardımcısı ve güvenlik konseyi başkanıyla da görüşecek" dedi.