Dışişleri: Moğolistan'da yaşananların kaçırma operasyonu olarak takdiminden rahatsızız

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Moğolistan'da Cuma günü yaşananların kaçırma operasyonu olarak takdiminden rahatsız olduklarını belirterek Ankara'daki Moğolistan Büyükelçisi'nin de Bakanlığa çağrıldığını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Moğolistan'da geçen Cuma günü yaşanan gelişmelerin bir kaçırma operasyonu olarak takdim edilmesinden büyük rahatsızlık duyduklarını belirtti. Geçen Cuma günü Moğolistan'da Fethullah Gülen cemaati bünyesinde olduğu belirtilen bir okulun genel müdürü, bir operasyonla kaçırılmaya çalışılmıştı. Türkiye'deki yayınlarda "Moğolistan’daki Fethullah Gülen cemaati okullarının genel müdürü Veysel Akçay, Ulanbatur’da yakalandı ve Türkiye’ye getirilmesi için harekete geçildi" haberleri yer almıştı. Ancak daha sonra BBC ve Reuters gibi kaynakların geçtiği haberlerde Moğolistan yönetiminin kaçırma girişimi sonrası Akçay'ın Türkiye'ye götürülmesinin engellendiği bilgisi yer almıştı.

Dün akşam Moğolistan'da yaşanan gelişmelerin sorulduğu Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "FETÖ"nün Moğolistan'da geniş bir mevcudiyeti bulunduğunu ve ülkenin ulusal güvenliğine de tehdit oluşturduğunu vurguladı. Bu konudaki ciddi endişe ve beklentilerin Moğolistan makamlarıyla sürekli olarak paylaşıldığını belirten Aksoy, Fethullah Gülen cemaati üyelerinin adalet önünde hesap vermesinin haklı beklentileri olduğunu, "FETÖ"ye karşı atılacak adımların belirlenmesinin Moğolistan hükümetinin yetkisinde olduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin diğer ülkelerin alacakları iç güvenlik tedbirlerine karışan bir ülke olmadığını ileri süren Aksoy, şunları kaydetti:

"Moğolistan'da cuma günü yaşanan gelişmelerin bir kaçırma operasyonu olarak takdim edilmesinden büyük rahatsızlık duymaktayız. Bu iddialar tümüyle gerçek dışıdır ve tarafımızdan reddedilmektedir

Ankara'daki Moğolistan Büyükelçisi de Bakanlığımıza çağrılarak, yukarıdaki hususlar ifade edilmiş ve yaşanan hadisenin Moğol makamları tarafından ele alınış tarzı kuvvetle protesto edilmiştir.

FETÖ'nün Moğolistan'da yürüttüğü karalama kampanyası, bu örgütün yalanlar uydurma, kamuoyunu manipüle etme ve etkileme kapasitesini göstermesi bakımından Moğol dostlarımız için bir uyarı alarmı olarak görülmelidir.

Moğolistan makamlarının bu terör yapısına ve Moğolistan'daki uzantılarına yönelik gerekli adımları atmasını bekliyoruz."