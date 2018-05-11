Dışişleri, IŞİD mensubunun Sakarya’da yakalandığını doğruladı

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy, Trump'ın ve New York Times'ın duyurduğu operasyonda, IŞİD'in üst düzey mensuplarından İsmail Alwaan al-Ithawi'nin Sakarya'da yakalanarak Irak'a sınır dışı edildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, New York Times'ın dünya gündemine taşıdığı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'dan duyurduğu operasyonun Türkiye'den başladığını ve üst düzey IŞİD mensubu İsmail Alwaan al-Ithawi'nin Sakarya'da yakalandığını söyledi.

Sputnik’in haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, üst düzey IŞİD'li 5 kişinin yakalanması konusunda New York Times gazetesinde yayımlanan habere ilişkin soruyu yanıtladı.

Aksoy, “New York Times'da 9 Mayıs tarihinde yayımlanan haberde bahsi geçen operasyon, İsmail Alwaan al-Ithawi adlı üst düzey DAEŞ mensubunun istihbarat ve emniyet birimlerimiz tarafından düzenlenen operasyon sonucunda Sakarya'da yakalanması ve Irak'a sınır dışı edilmesiyle başlamıştır” dedi.

Aksoy Türkiye'nin ABD, Irak ve diğer ülkelerle işbirliği içerisinde IŞİD'e karşı mücadeleyi sürdüreceğini söyledi.

TRUMP: EN ÇOK ARANAN 5 IŞİD LİDERİ YAKALANDI

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, IŞİD'in en çok aranan beş liderinin yakalandığını duyurmuştu. Operasyona ABD istihbaratının da destek verdiği kaydedilmişti.

New York Times gazetesinin bölgedeki yetkililere dayandırdığı haberde, İsmail Alwaan al-Ithawi, Saddam el-Cemal, Muhammed el-Kadir, Ömer el Karbuli ve Essam el Zevbai'nin yakalandığı belirtilmişti.