Dışişleri: Erdoğan Almanya yasağına uyacak

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da seçim kampanyası yapmayacak. Avrupa'daki Türkler 20 Mayıs'ta Bosna-Hersek'e bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'da seçim kampanyası yapmayacağı açıklandı. Almanya'da Avrupalı olmayan siyasetçilerin seçimlerden önce etkinlik düzenlemesi yasak. Almanya yönetimi de Erdoğan'ın seçim kampanyası yapmasına izin verilmeyeceğini vurguladı.

Sputnik'in haberine göre Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada "Seçim kampanyaları sırasında Cumhurbaşkanı ya da kabine üyelerinin Almanya'da Türk vatandaşlara yönelik konuşma yapması planlanmıyor" denildi.

Bakanlık açıklamasında, Almanya'da Avrupalı olmayan siyasetçilere seçimlerden üç ay önce seçim etkinliği düzenlememe yönündeki yasağa atıfta bulunularak, "Yasağın doğru olmadığını ve demokrasiye hizmet etmediğini düşünüyoruz. Çünkü seçmenler ne için seçimlere gittiğini bilmeli" değerlendirmesi yapıldı.

AKP iktidarının 24 Haziran seçimleri vesilesiyle Bosna Hersek'te bir seçim etkinliği düzenleyeceği belirtiliyor. Erdoğan'ın 20 Mayıs'ta Saraybosna'yı ziyaret ederek konuşma yapacağı bu etkinliğe farklı Avrupa ülkelerinde yaşayan Türklerin de gitmesinin beklendiği ifade ediliyor.