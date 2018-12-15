Dışişleri Bakanlığı’nın logosu değişti: 16 Türk devletini temsil eden yıldızlar

Dışişleri Bakanlığı’nın yeni logosunda 16 Türk devletini temsil eden yıldızlar bulunuyor.

Dışişleri Bakanlığı'nın logosu değişti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yeni logoya yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın başlattığı çalışma kapsamında, Dışişleri Bakanlığı’nın yeni logo tasarımında Cumhurbaşkanlığı Forsu’nda olduğu gibi 16 Türk devletini temsil eden yıldızlar yer alıyor.

Yeni logo tasarımında, 16 yıldızla çevrilen amblemin ortasında Türk bayrağı ve bakanlığın ismi bulunuyor. Bakanlığın yeni logosuna resmi internet sitesinde de yer verildi.

İletişim Başkanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında 16 bakanlığın logosu Cumhurbaşkanlığı’nın kurumsal kimliğiyle bütünleşik görünüm arz edecek şekilde tasarlanmıştı.