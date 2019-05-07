Dışişleri Bakanlığı'ndan YSK kararına destek açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, YSK'nin seçimlerin iptali yönündeki kararına gelen tepkilere ilişkin, 'Herkesin, hukuk çerçevesinde alınan bu karara saygı göstermesi gerekir' açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığınca, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçim kararına ilişkin, "Herkesin, hukuk çerçevesinde alınan bu karara saygı göstermesi gerekir. Kararla ve YSK ile ilgili bazı yabancı muhataplarca yapılan siyasi saikli eleştirileri kabul etmiyoruz" açıklamasında bulunuldu.

YSK'nin, yasal hakların kullanılması suretiyle yapılan çeşitli il ve ilçelerle ilgili itirazları değerlendirip karara bağladığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: