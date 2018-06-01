Dışişleri Bakanlığı'ndan vize serbestisi açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, AB heyetiyle vize serbestisine ilişkin yapılan görüşme sonrasında açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, AB heyetinin vize serbestisiyle ilgili çalışmaları olumlu bulduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "AB Komisyonu Vize Serbestisi Diyaloğunun yeniden canlandırılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etmiş, Çalışma Planımızı kalan kriterlerin karşılanmasına yönelik olumlu bir adım olarak gördüklerini, 2016’dan bu yana geçen sürede yaşanan gelişmelerin yarattığı zorlukları bildiklerini vurgulamıştır. Komisyon heyeti, sunduğumuz Çalışma Planı’nın teknik ayrıntıları hakkında ilave bilgi talep etmiştir" denilirken, "Komisyon’la teknik çalışmaların önümüzdeki dönem sürdürülmesi konusunda mutabakata varılmıştır" ifadeleri kullanıldı.