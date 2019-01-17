Dışişleri Bakanlığı'ndan Menbiç açıklaması: Şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Menbiç'te, ABD askerlerinin devriye yaptığı sırada gerçekleştirilen bombalı saldırıyı şiddetle kınadığını açıkladı.

Menbiç'te 4'ü ABD askeri 11 kişinin öldüğü bombalı saldırıya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Yapılan yazılı açıklamada, "Münbiç şehir merkezinde bugün vuku bulan bombalı saldırıda ABD askeri personeli ve sivil can kaybı meydana geldiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz" ifadesi kullanıldı.

"Münbiç'in terör örgütlerinden temizlenmesi ve bu bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanması amacıyla ABD ile onayladığımız Münbiç Yol Haritası'nın tüm unsurlarıyla uygulanması yönündeki irademizi tekrar vurguluyoruz" denilen açıklamada, "Türkiye, Münbiç Yol Haritası’nın uygulanma sürecinin en kısa sürede tamamlanması amacıyla ABD ile müştereken yürüttüğü faaliyetleri kararlılıkla sürdürecektir" ifadeleri kullanıldı.