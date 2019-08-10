Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Ali Sipahi' açıklaması

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Brezilya'nın Ali Sipahi'nin Türkiye'ye iade edilmesi talebini reddetmesinin ardından açıklama yaptı. Aksoy, 'FETÖ, faaliyetlerini sürdürdüğü her ülke için olduğu gibi Brezilya'nın da güvenliğine tehdit oluşturmaya devam etmektedir' dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Brezilya'nın Ali Sipahi'nin Türkiye'ye iade edilmesi talebini reddetmesine ilişkin yazılı bir yanıt verdi.

"FETÖ, faaliyetlerini sürdürdüğü her ülke için olduğu gibi Brezilya'nın da güvenliğine tehdit oluşturmaya devam etmektedir" diyen Aksoy sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çerçevede, FETÖ ile mücadele ülkemiz için olduğu kadar Brezilya için de önemli ve öncelikli olmalıdır. Ülkemizin Brezilya hükümeti ile başta FETÖ olmak üzere, terörizmle mücadele konusundaki iş birliğini sürdürmeye ve artırmaya yönelik gayretleri devam edecektir. Brezilya'nın da bu konuda aynı hassasiyeti göstermesini bekliyoruz"