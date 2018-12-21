Dışişleri Bakanlığı’ndan 'ABD’ye S-400’lerin incelenmesi teklif edildi' haberine yalanlama

Bloomberg'in haberinde Türkiye'nin ABD'ye Rusya'dan aldığı S-400'leri inceleme teklifi sunduğu öne sürülüyordu. Dışişleri Bakanlığı bu iddiayı yalanladı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak Sputnik’e yaptığı açıklamada ABD’ye Rusya’dan satın aldığı S-400’leri inceleme gibi bir teklifte bulunmadıklarını, bu yöndeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Daha önce Bloomberg'in haberinde Türkiye'nin ABD'ye Rusya'dan aldığı S-400'leri inceleme teklifi sunduğu iddia edilmişti.

Konuyla ilgili konuşan Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak "ABD tarafı ile olan görüşmelerde F-35'lerin zarar görmesi ve uçaklarla ilgili hassas bilgilerin açığa çıkarılmaması için S-400'lerin NATO sistemlerinden bağımsız olarak kullanılacağını doğruladık" dedi.

S-400'lerin satın alınmasının F-35 anlaşmasını etkilemeyeceğini belirten kaynak, bu amaçla çeşitli tedbirlerin alındığını ve teknik uzmanların ikili görüşmeler gerçekleştirebileceğini ifade etti.

'TÜRKİYE, S-400'LERİ ALMA KARARINDAN VAZGEÇMEDİ'

Reuters Haber Ajansı'na konuşan iki Türk yetkili, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye Patriot hava ve füze savunma sistemlerinin satılmasına onay vermesini memnuniyetle karşıladıklarını, ancak Ankara'nın Rusya'dan S-400 füze savunma sistemini satın alma kararından vazgeçmediğini söyledi.

Adlarının açıklanmaması kaydıyla konuşan yetkililer, Türkiye'nin Washington'ın bu konu atacağı adımları bekleyeceğini de vurguladı.

Yetkililerden biri, "Türkiye Rusya'dan S-400 savunma sistemi alma kararını değiştirmedi" dedi ve şöyle devam etti:

"Müttefiki olarak, ABD Türkiye'ye satışı gerçekleştirmeli… ancak onların onayını bekliyoruz."