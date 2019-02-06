Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'deki heyete ilişkin ilk açıklama

ABD'de temaslarda bulunan Dışişleri Bakanlığı heyetine ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, 'Taraflar, tüm bu alanlarda daha fazla ilerleme sağlamak için ortak çalışmalara devam edilmesi yönündeki kararlılıklarını teyit ettiler' denildi.

ABD'de Suriye konusunda temaslarda bulunan Türkiye heyeti hakkında Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

"Ortak kaygılar ele alındı, Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik önemi bir kez daha teyit edildi" ifadelerinin kullanıldığı açıklama şöyle:

"Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sayın Sedat Önal ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı David Hale, ikili ve bölgesel konularda çalışma grupları toplantılarını gerçekleştirmek üzere 5 Şubat tarihinde Vaşington'da biraraya gelmişlerdir. Bakan Yardımcısı Önal ve Müsteşar Hale, Türkiye- ABD ilişkilerinin stratejik önemini bir kez daha teyid etmiş ve iki müttefik olarak ortak kaygıların ele alınmasını taahhüt etmişlerdir. Açılış oturumunun ardından, üst düzey Türk ve ABD’li yetkililer, çalışma grupları formatında toplanarak Suriye, terorizmle mücadele, savunma ile adli ve hukuki hususlarını içeren ikili işbirliği konularını ele almışlardır. Taraflar, tüm bu alanlarda daha fazla ilerleme sağlamak için ortak çalışmalara devam edilmesi yönündeki kararlılıklarını teyit ettiler."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki gelişmelere ve ABD'ye ilişkin dün yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin kontrolündeki güvenli bölge dışında hiçbir teklifi kabul etmiyoruz. Uluslararası güçlerin kontrolündeki hiçbir bölge işe yaramazken bize bunun dayatılmasında kasıt ararız. Menbiç ortada bırakıldıkça rejimin iştahı kabarıyor. Bu bölgenin halkı Türkiye'nin güvencesinde kendi kararını vermek istiyor. Bu bölgedeki halk bize güveniyor bize. Menbiç konusunda askeri hazırlıklarımızı da sürdürüyoruz. ABD buna katkı vermezse kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Menbiç'teki teröristler birkaç hafta içinde bölgeden çıkarılmazsa bizim bekleme sabrımız sona erer. Yaptırım listesi dahi bizi yolumuzdan geri çeviremez" diye konuşmuştu.