Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden S-400 yorumu: ABD'nin Rus şirkete yaptırımı sevkiyatı etkilemez

Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Türkiye'ye S-400 sevkiyatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yetkili, ABD Hazine Bakanlığı'nın Rus devlet askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'u yaptırım listesine dahil etmesinin S-400 sevkiyatını etkilemeyeceğini dile getirdi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, ABD Hazine Bakanlığı'nın Rus devlet askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'u yaptırım listesine dahil etmesinin Türkiye'ye S-400 sevkiyatını etkilemeyeceğini söyledi.

Sputnik'e konuşan yetkili, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu konuda net bir yanıt verdi. Cumhurbaşkanı, Rusya ile S-400 anlaşması konusunun kapandığını söyledi. ABD'nin Rosoboroexport'a yaptırımına rağmen bu duruş değişmedi" dedi.

Rusya'ya yaptırımların kapsamını genişleten ABD, listeye bürokrat ve işadamlarından oluşan 24 kişiyi ve 14 kuruluşu daha eklemişti. Listede Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikolay Patruşev ile Gazprom Başkanı Aleksey Miller gibi isimler yer almıştı.