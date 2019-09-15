Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'daki İHA saldırısını kınadı

Türkiye, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi 'Saudi Aramco'ya ait tesislere düzenlenen saldırıları kınadığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketine yapılan saldırı kınandı.

Açıklamada, "Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki ayrı tesise insansız hava araçlarıyla düzenlendiği bildirilen saldırıları kınıyoruz. Bu vesileyle bölgede ve Körfez'de güvenlik ve istikrara zarar verecek her türlü provokatif adımdan kaçınılmasının önemini tekrar vurguluyoruz" denildi.

Suudi Arabistan’da iki büyük petrol tesisinde dün gece yangın çıkmış, olaya ilişkin açıklama yapan Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Abkayk ve Khurais'teki tesislere 10 İHA saldırısı düzenlediklerini belirterek, Yemen savaşının devam etmesi durumunda saldırıların daha da şiddetleneceğini söylemişti.