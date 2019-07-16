Dışişleri Bakanlığı: Gemideki mürettebatın bir bölümü korsanlarca kaçırıldı

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya açıklarında korsan saldırısına uğrayan Türk kargo gemisinin korsanlar tarafından terk edildiğini, ancak gemi mürettebatının bir bölümünün kaçırıldığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya açıklarında korsanlar tarafından saldırıya uğrayan Türk kargo gemisinin, Tema Limanına (Gana) çekildiğini, korsanların gemiyi terk ettiğini ancak mürettebatın bir bölümünü kaçırdıklarını açıkladı. Bakanlık, mürettebatın serbest bırakılması için gerekli girişimlerde bulunulduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada, Douala limanından (Kamerun) Abidjan'a (Fildişi Sahili) gitmekte olan Türk bandıralı kargo gemisinin 13 Temmuz akşamı Nijerya açıklarında korsan saldırıya uğradığı belirtildi.

Açıklamada "Saldırı sonucu, Türk vatandaşı olan gemi mürettebatının bir bölümü korsanlar tarafından kaçırılmıştır. Korsanların terk ettikleri gemi Tema Limanına (Gana) çekilmiş olup, kaçırılan vatandaşlarımızın serbest bırakılmalarını teminen Nijerya ve Gana makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmaktadır. Konu Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımızca yakından takip edilmektedir" denildi.

Kadıoğlu Denizcilik'ten daha önce yapılan açıklamada Paksoy-1 adlı gemide bulunan 10 Türk mürettebatın rehin alındığı belirtilmişti.

