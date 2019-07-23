Dışişleri Bakanlığı Cemaat soruşturmasında Davutoğlu ayrıntısı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Dışişleri Bakanlığı’na personel alımı için 2010-2011-2012 ve 2013 yıllarında yapılan sınavlarda 'FETÖ’nün usulsüzlük yaptığı belirlenerek soruşturma başlatıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndaki FETÖ soruşturmasında, ODTÜ, Boğaziçi gibi üniversite mezunlarının diplomat olmalarının önünün kesildiği ve vasat derecede İngilizce bilen cemaat bağlantılı mezunların işe alındığı belirtildi.

15 DİPLOMAT İTİRAFÇI OLDU

Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre, "itirafçı" olan 15 diplomat, "cemaatin çalışma evlerinde mahrem imamların kendilerine sınav sorularını verdiğini" anlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Dışişleri Bakanlığı'na personel alımı için 2010-2011-2012 ve 2013 yıllarında yapılan sınavlarda FETÖ'nün usulsüzlük yaptığı belirlenerek soruşturma başlatıldı.

275 KİŞİ ATANDI

Soruşturma kapsamında Aday Meslek Memurluğu sınavları doğrultusunda 275 kişinin atandığı, bu kişilerden 249'unun 'FETÖ' ile bağlantılı olduğu belirlendi. Çoğu aktif görevde olan diplomatlara yönelik yapılan operasyonlarda 132 şüpheli gözaltına alındı.

Sorgularının ardından 31'i tutuklanırken, 86'sı adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

DÖNEMİN DIŞİŞLERİ BAKANI DAVUTOĞLU

Soruşturmanın açıldığı dönem Ahmet Davutoğlu'nun 2009-2014 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı yaptığı dönemi kapsıyor.