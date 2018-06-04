Dışişleri Bakanlığı: Çavuşoğlu ile Pompeo Menbiç için yol haritasını onayladı

Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile mevkidaşı Mike Pompeo'nun görüşmesinin ardından açıklama yayımlayarak Menbiç konusunda anlaşıldığını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD Dışişleri'nde mevkidaşı Mike Pompeo görüşmesinin ardından bir dizi açıklama yapıldı.

Çavuşoğlu, Pompeo ile görüşmesi sonrası somut sonuç beklediğini belirtirken bakanlıktan da açıklama geldi.

Bakanlık, Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesinin ardından, ''İki Bakan Menbiç'te güvenlik ve istikrarın sağlanmasını da içerecek bir yol haritasını onaylamıştır'' açıklamasını yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

''Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Sayın Mike Pompeo, 4 Haziran 2018 tarihinde Vaşington’da bir görüşme gerçekleştirmiştir.

İki Bakan Türkiye ve ABD’nin karşılıklı kaygılarını müttefik ortaklık ruhu içinde ele alma yönündeki taahhütlerinin sürdüğünü teyid etmiştir.

Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Pompeo ikili ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunmuş, terörün her şekli ve tezahürüne karşı mücadele etme konusundaki ortak kararlılıklarını yeniden vurgulamıştır.

İki Bakan, Suriye konulu Ortak Çalışma Grubu'nun Menbiç’te güvenlik ve istikrarın sağlanması için adımların atılmasını da içerecek şekilde, Suriye’de ortak çıkarları ilgilendiren konularda ikili işbirliğimizin geleceğine ilişkin tavsiyelerini değerlendirmiştir.

İki Bakan, bu amaç doğrultusunda bir yol haritasını onaylamış ve sahadaki gelişmelerin yakından takip edilmesine ilişkin mutabakatlarını yansıtacak şekilde haritanın uygulanması hususundaki ortak taahhütlerini vurgulamıştır.

Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Pompeo ayrıca Türkiye-ABD ikili ilişkilerini de ele almış ve çalışma grubu mekanizması toplantılarının ikili ilişkilerimizde öne çıkan mevcut meselelere çözüm bulunabilmesi için sürdürülmesi hususunda mutabık kalmıştır. İki Bakanın görüşmesinin hemen ardından, Adli ve Diğer Konulara ilişkin Çalışma Grubunun ön oturumu gerçekleştirilmiştir.''