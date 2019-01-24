Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Suriye açıklaması: Rejimle dolaylı temaslarımız var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'in bugün Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Çavuşoğlu, Suriye yönetimiyle dolaylı temasları olduğunu da söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'ye ve ABD Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'in bugünkü Türkiye ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'den çekilmesi ve sonraki süreç için "Verilmiş bir takvim söz konusu değil. Net bir şey yok, görüşmelere devam ediyoruz. ABD ile bir iki nokta hariç görüşlerimiz örtüşüyor. YPG ile ne kadar bağlarını koparacaklar, buna benzer konularda henüz görüşmelere devam ediyoruz." dedi.

'REJİMLE DOLAYLI TEMASLARIMIZ VAR'

Çavuşoğlu'nun sözlerinden satır başları:

"Siyasi çözüm konusunda Esad'ın devam edip etmemesi dışında Ruslarla hiçbir görüş ayrılığımız yok. Onlar Esad'ın devam etmesinden yana. 1 milyon kişiyi öldüren kişiye devam et demek de bizim vicdanımıza sığmıyor. Biz Suriye'ye kendi ulusal güvenliğimiz olarak bakıyoruz. Gerçek, objektif açıdan bakıyoruz. Herkesin farklı çıkarları var. Rusya orada kalmak istiyor. Onun dışında siyasi süreç konusunda birlikte hareket ediyoruz. Bugüne kadar Astana'da, Soçi'de, Cenevre'de attığımız adımlar sayesinde bugün siyasi çözümü konuşabiliyoruz.

Anayasa komisyonunun toplantısını Cenevre'de gerçekleştirdik ama birkaç isim nedeniyle ilanını yapamadık. Ama çok yaklaştık, çok önemli bir toplantıydı. Biz kimseye rekabet olsun diye ayrı bir platform kurmadık. Bugün anayasa komisyonu konuşuluyorsa, bugün Rusya ve İran'la attığımız adımlar sayesindedir. Son zamanlarda anayasa komisyonunun engellenmesi için bazı Batılı ülkeler hareket ediyor. Bu da esasen biraz kıskançlıktan kaynaklanıyor. Suriyeliler için anayasayı Suriyeliler otursun karar versin. Rejimle dolaylı temaslarımız var. Mesajlar verilmesi gerektiği zaman veriliyor. Ama bizim düzeyimizde bir temas yok.

'GÜVENLİ BÖLGE BAŞKAN ERDOĞAN'IN FİKRİDİR'

"Güvenli bölge, buffer zone dediğimiz tampon bölge konusunda farklı düşünceler olabilir ama Kuzey Irak'taki gibi bir güvenli bölge gibi bir düşünce yok.

Suriye'de güvenli bölge Başkan Erdoğan'ın fikridir. Bizimle bu konuda ABD ve diğer ülkeler işbirliği yapmak istiyorsa buna karşı değiliz. Biz tek başımıza bu güvenli bölgeyi oluşturabiliriz. 20 mil, coğrafi durum göz önünde tutularak değişebilir."