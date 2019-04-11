Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Fransa'nın 'Ermeni soykırımı' kararına yanıt

Fransa'nın 24 Nisan'ı 'Ermeni soykırımını anma günü' ilan etmesinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklama geldi. Çavuşoğlu, 'Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un '24 Nisan' kararnamesi AİHM ve Fransız Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını açıkça ihlal ediyor' dedi.

Fransa'nın 24 Nisan'ı "Ermeni soykırımını anma günü" ilan ettiğine dair kararname Cumhurbaşkanı Macron tarafından imzalanarak, resmi gazetede yayımlandı.

Kararın yayımlanmasının ardından bir açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un '24 Nisan' kararnamesi AİHM ve Fransız Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını açıkça ihlal ediyor. Macron seçim kampanyasında Ermenilere verdiği sözleri yerine getirmeye çalışarak yine popülizm yapıyor. Önce kendi karanlık tarihine baksın. #Ruanda soykırımından bu yana çeyrek asır geçti" dedi.