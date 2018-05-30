Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan F-35 açıklaması: Canım sıkıldı

ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışının askıya alınmasını içeren tasarıyla ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Canım sıkıldı, uygulamam diyecekleri bir anlaşma değil' dedi.

ABD'de Türkiye'ye F-35 satışını askıya alma tasarısının kabul edilmesine ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklama geldi.

Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen tasarıya tepki gösteren Çavuşoğlu, "Canım sıkıldı, uygulamam diyecekleri bir anlaşma değil" dedi.

Uçakların verilmemesi durumunda ihtiyacın başka yerden karşılanacağını ifade eden Çavuşoğlu, İncirlik Üssü'nün kapatılmasının ise ilişkilerin kopma noktasına gelmesiyle konuşulabileceğini kaydetti.

MENBİÇ AÇIKLAMASI VE ABD ZİYARETİ

4 Haziran'da Washington'ı ziyaret edecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Menbiç'e ilişkin ise, "YPG çıkacak, Türkiye denetleyecek. ABD Kandil bağlantılıları çıkarmak istiyor" ifadelerini kullandı.

YENİ ŞAFAK 'RUSYA'DAN ALINACAK' DEMİŞTİ

ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışını askıya almasına yönelik tasarı sonrası Yeni Şafak, uçakların Rusya'dan alınacağı iddiasında bulunmuştu.

Gazetenin haberinde, "ABD Senatosu’nun Türkiye’nin üretim ortağı olduğu F-35’e bile ambargo koymak istemesi savunmadaki denklemi değiştirebilir. Ankara, Haziran’da teslimatını beklediği uçak üzerindeki hakkından vazgeçmeyecek. Ancak Rus yapımı SU ile ilgili seçenek tartışılmaya başlandı. Daha önce F-4’lerin yerini alacak uçak tartışılırken Rus SU-35’ler gündeme gelmişti" denilmişti.