Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan F-35 açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ile güvenli bölge mütabakatının detaylandırılması gerektiğini belirtertti. Çavuşoğlu, F-35'lerle ilgili 'Türkiye’nin resmi olarak programdan çıkarılışı söz konusu değildir' açıklaması yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis, ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, ABD ile güvenli bölge mütabakatının detaylandırılması gerektiğini belirterek "ABD Başkanı Trump'ın 20 mil sözü var. Bölgeden YPG'nin çıkartılması gerekiyor. Burada amaç güvenli bölgeden YPG/PKK'nın çıkarılmasıdır'' dedi.

ABD'nin oyalama taktiğinin geçerli olmayacağını belirten Çavuşoğlu, "Münbiçte böyle bir oyalamaya gittiler. ABD'nin oyalama sürecinin Türkiye tarafından kabul görmeyeceğini anlaması gerekiyor" diye konuştu.

ABD ile F-35 gerginliğine ilişkin de açıklama yapan Çavuşoğlu, Türkiye'nin F-35 programında resmi olarak çıkarılmasının söz konusu olmadığını belirtti.