Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İsrail saldırgan politikalarını sürdürmektedir

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Netanyahu'nun seçim açıklamalarına ilişkin, 'Bazı ülkelerin desteğiyle cesaretlenen İsrail, ırkçı apartheid rejimine dönüşmeye başlayan saldırgan politikalarını sürdürmektedir' diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun "Batı Şeria'yı ilhak" sözlerine tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, "Bazı ülkelerin desteğiyle cesaretlenen İsrail, ırkçı apartheid rejimine dönüşmeye başlayan saldırgan politikalarını sürdürmektedir. Netanyahu'nun utanç verici açıklaması oy kazanmaya yönelik alçakça girişimidir" diye konuştu.

Netanyahu İsrail televizyonlarından canlı olarak yayınlanan konuşmasında, 17 Eylül'de yapılacak erken seçimleri kazanması halinde “Bugün buradan yeni hükümetin kurulmasının ardından Ürdün Vadisi’nde ve kuzey Ölü Deniz’de İsrail egemenliğini sağlama niyetimi duyuruyorum“ açıklamasını yapmıştı. Netanyahu bölgeyi İsrail’in doğu sınırı ve “savunma duvarı” olarak nitelemişti.