Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Diğer ülkelerde de seçimler yenilenebiliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Karara karşı açıklamalarda herkes dikkatli olmalı. Açıklamalarda çok vahim hatalar var. Diğer ülkelerde de seçimler yenilenebiliyor' diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çıngız Aydarbekov ile ortak basın toplantısı düzenledi. YSK kararına değinen Çavuşoğlu, yenilenen seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle; "Yargı kararına saygı duymak gerekli. Gerek AK Parti gerek diğer partiler itiralarda bulundular. Biz YSK'nın verdiği tüm kararları saygıyla karşıladık." 'DİĞER ÜLKELERDE DE YENİLENEBİLİYOR' "Hukuku hiçe sayarak açıklama yapanları şiddetle kınıyorum. Partiler arası dayanışma gereği açıklama yapma gereği duyan siyasiler için söylüyorum. Teknik bakımdan çok vahim açıklamalar görüyoruz. Karara karşı açıklamalarda herkes dikkatli olmalı. Açıklamalarda çok vahim hatalar var. Diğer ülkelerde de seçimler yenilenebiliyor." 'İSTANBUL HALKININ KARARINA SAYGI DUYARIZ' "Dayatma ve çifte standarda prim vermeyiz. 23 Haziran'da kararı İstanbul halkı verecek. Biz yine onların kararına saygı duyuyoruz."