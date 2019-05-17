Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal: Çin'in terör unsurlarına karşı mücadelesini destekliyoruz

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın Pekin ziyareti sırasında yapılan görüşmelerde Çin yönetimi Türkiye'yi, 'Şincan bölgesinde şiddet eylemleri yapan Uygur militanlara karşı mücadelesine destek olmaya' çağırdı. Önal da, 'Türkiye'nin Çin'in terör unsurlarına karşı mücadelesini desteklediğini' açıkladı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın Pekin ziyareti sırasında yapılan görüşmelerde Çin yönetimiyle Şincan meselesini konuştu.

Görüşmelerde Çin, Türkiye'yi, "Şincan bölgesinde şiddet eylemleri yapan Uygur militanlara karşı mücadelesine destek olmaya" çağırırken, Çin'e verilen yanıtta "Çin'in terör unsurlarına karşı mücadelesinin desteklendiği" belirtildi.

Türkiye, Çin'in Uygurlara kötü muamele ettiğini iddia ederek, Şubat ayında konuyla ilgili olarak Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'na başvurmuştu.

'TÜRKİYE'NİN ÜLKELERİMİZ ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ ORTAMINI KORUMASINI UMUYORUZ'

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Pekin'de Önal ile biraraya gelen Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, daha sonra yayınlanan açıklamasına göre öncelikle Türkiye ile ilişkilere büyük önem verdiklerini söyledi ve şöyle sürdürdü:

"Çin, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne her zaman saygı gösterdiği Türkiye'nin ulusal güvenlik ve istikrarını korumak için attığı adımları da destekliyor. Türkiye'nin de Çin'in ulusal egemenliği ve güvenliğini koruma konusundaki çıkarlarına samimiyetle saygı gösterebilmesini, Çin'in Doğu Türkistan'daki terörist oluşumlara karşı mücadelesini desteklemesini ve ülkelerimiz arasındaki genel stratejik işbirliği ortamını korumasını umuyoruz."

Çin, son yıllarda Şincan bölgesinde yaşananlardan El Kaide bağlantılı Türkistan İslam Partisi'ni sorumlu tutuyor.

'ÇİN'İN TERÖR UNSURLARINA KARŞI MÜCADELESİNİ DESTEKLİYORUZ'

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ise, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal görüşmede Ankara'nın "Çin'in ulusal bütünlüğünü koruma yönündeki çabalarını ve terör unsurlarına karşı mücadelesini desteklediğini" ve "Çin ile karşılıklı çıkarlara dayalı işbirliğini derinleştirme arzusunda olduğunu" söyledi.

Çin yönetimi Şincan'da son iki yıldır şiddet olayı yaşanmadığına işaret ederek, "radikal islamcı grupların etkisiz hale getirme politikası sayesinde bölgenin şu anda benzeri görülmemiş bir istikrara kavuştuğunu" ifade ediyor.