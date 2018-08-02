Dışişleri ABD'yi karardan geri dönmeye çağırdı, 'karşılığı verilecek' dedi

ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararına ilişkin Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada 'ABD yönetimini bu yanlış karardan geri dönmeye çağırıyoruz. Hiçbir amaca hizmet etmeyecek sözkonusu saldırgan tutumun karşılığı gecikmeksizin aynıyla verilecektir' denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin açıkladığı yaptırım kararına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada ABD yönetimi yanlış karardan dönmeye çağrılarak "Sözkonusu saldırgan tutumun karşılığı gecikmeksizin aynıyla verilecektir" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ABD Hazine Bakanlığının ülkemizle ilgili olarak açıkladığı yaptırım kararını şiddetle protesto ediyoruz. İki Sayın Bakanımızı hedef alan sözkonusu karar ne devlet ciddiyetiyle bağdaşmakta ne de hukuk ve adalet kavramlarıyla izah edilebilmektedir. Hukuk sistemimize saygısızca müdahale niteliği taşıyan bu kararın ABD ile ilişkilerimizin özüne aykırı olduğuna ve iki ülke arasındaki sorunların çözümü yönünde sürdürülen yapıcı çabalara büyük zarar vereceğine kuşku yoktur. ABD yönetimini bu yanlış karardan geri dönmeye çağırıyoruz. Hiçbir amaca hizmet etmeyecek sözkonusu saldırgan tutumun karşılığı gecikmeksizin aynıyla verilecektir.

ÇAVUŞOĞLU: SORUNLARIMIZI ÇÖZEMEYİZ

Konuyla ilgili olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter hesabından "ABD’nin iki Bakanımıza yaptırım uygulamaya kalkışması karşılıksız kalmayacaktır. ABD Yönetimi hukuk dışı taleplerini bu yöntemle elde edemeyeceğini idrak etmediği sürece sorunlarımızı çözemeyiz" diye yazdı.

ABD’nin iki Bakanımıza yaptırım uygulamaya kalkışması karşılıksız kalmayacaktır. ABD Yönetimi hukuk dışı taleplerini bu yöntemle elde edemeyeceğini idrak etmediği sürece sorunlarımızı çözemeyiz. https://t.co/0u56aTwsqK — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 1 Ağustos 2018

GÜL: YURTDIŞINDA PARAM YOK

ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım kararıyla ABD'deki varlıklarına el konulması öngörülen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise Twitter'dan açıklamada yaparak yurtdışında "dikili ağacı" ve parası olmadığını belirtti.