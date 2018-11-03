Dışişleri: ABD, YPG ile angajmanını sonlandırmalı

ABD ile Türkiye’nin Menbiç’te ortak devriyeye başlamasının ardından yazılı bir açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Önal’ın Washington ziyaretinde ABD’nin YPG ile angajmanının sonlandırılmasını istediğini bildirdi.

ABD ile Türkiye’nin Suriye’nin Menbiç kentinde ortak devriyeye başlamasının ardından Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada Bakan Yardımcısı Sedat Önal’ın 1-2 Kasım tarihlerindeki Washington ziyaretinde, ABD’nin YPG ile angajmanınını sonlandırmasının “temel bir gereklilik” olduğunu vurguladığı bildirildi.

Dışişleri'nden yapılan açıklamada, Sedat Önal'ın, 1-2 Kasım'da Washington'u ziyaret ederek, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı David Hale ve Savunma Bakanlığı Müsteşarı John Rood ile görüşmeler yaptığı belirtildi.

MENBİÇ MEMNUNİYETİ

Görüşmelerde Menbiç yol haritası uyarınca ortak devriyelerin başlatılmasından duyulan memnuniyetin dile getirildiği vurgulanan açıklamada, Türk tarafının, yol haritasının tüm unsurlarıyla uygulanmasının önemine işaret ettiği anlatıldı.

‘ANGAJMAN SONA ERMELİ’

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu bağlamda, ABD'nin PYD/YPG ile angajmanının sonlandırılmasının, gerek Türkiye'nin milli güvenliği gerek Suriye'de sürdürülebilir barış ve istikrarın tesis edilmesi bakımından temel bir gereklilik olduğunun altı çizilmiştir.

PYD/YPG'nin geçtiğimiz günlerde Suriye sınırımızda yürüttüğü provokatif faaliyetlere angajman kurallarımız çerçevesinde misliyle karşılık verildiği, sınırımızın ötesindeki terör faaliyetlerini kim olursa olsun tolere etmeyeceğimizi söylemiş olduğumuz ifade edilmiştir.”

‘FETÖ’ İLE İLGİLİ SOMUT ADIM TALEBİ

Açıklamada Fethullah Gülen’in iadesiyle ilgili Türkiye’nin talebinden de şu ifadelerle bahsedildi: "Ayrıca, başta elebaşıları olmak üzere ABD'deki FETÖ mevcudiyetine ilişkin hassasiyetlerimiz tekrar aktarılmış, yakın zamanda bu konuda somut adımlar atılması beklentimiz kayda geçirilmiştir."

