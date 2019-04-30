Dış ticaret verileri açıklandı

TÜİK ve Ticaret Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla oluşturulan dış ticaret verilerine göre 2019 yılı mart ayında ihracat ve ithalat azaldı. İhracat miktarı 15 milyar 486 milyon dolar olurken, ithalat ise 17 milyar 622 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı mart ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 0,4 azalarak 15 milyar 486 milyon dolar, ithalat yüzde 17,8 azalarak 17 milyar 622 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Almanya'ya yapılan ihracat 2019 Mart ayında 1 milyar 403 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 855 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 827 milyon dolar ile İtalya ve 782 milyon dolar ile Irak takip etti.

Rusya'dan yapılan ithalat, 2019 yılı Mart ayında 1 milyar 969 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 615 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 405 milyon dolar ile Çin ve 940 milyon dolar ile ABD izledi.