Dış ticaret haddi Ocak'ta geriledi

Dış ticaret haddi Ocak ayında 2,5 puan düşüşle 101,6 oldu.

TÜİK, Ocak ayına ilişkin dış ticaret endekslerini yayımladı.

Buna göre ihracat birim değer endeksi Ocak'ta önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,5 azaldı. Söz konusu dönemde ithalat birim değer endeksinde de yüzde 3,1 düşüş kaydedildi.

İhracat miktar endeksi ise Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,9 artarken, ithalat miktar endeksi yüzde 24,9 azaldı.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2018 yılı Ocak ayında 104,1 olan dış ticaret haddi, 2,5 puan azalarak, 2019 yılı Ocak ayında 101,6 oldu.

RAPORDA NE DENİYOR?

Dış ticaret haddinin düşmesi, ihracat artsa bile yoksullaşma yaşanabileceğine işaret ediyor.

TÜİK raporunda ayrıntılar şöyle:

İhracat birim değer endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,5 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %4,8, ham maddelerde (yakıt hariç) %4,7, yakıtlarda %16,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %5,1 azaldı.

İthalat birim değer endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,1 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %2,3, ham maddelerde (yakıt hariç) %0,9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4 azalırken, yakıtlarda %1,8 arttı