Dış ticaret endeksi açıklandı: İhracat birim değeri azaldı

İhracat birim değer endeksi Kasım'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 azalırken, ithalat birim değer endeksi yüzde 1,7 arttı.

TÜİK, Kasım 2018 dış ticaret endeksi verileri açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi Kasım'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,9 azalırken, yakıtlarda yüzde 8,8 arttı.

Söz konusu dönemde ithalat birim değer endeksi yüzde 1,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1 ve yakıtlarda yüzde 17,2 yükselirken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,3 azaldı.

İhracat miktar endeksi kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 14,9, yakıtlarda yüzde 2,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 16,6 fazlalaştı.

İthalat miktar endeksi kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,5 geriledi. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 13,9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 24,5, yakıtlarda yüzde 16,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 24,2 azaldı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ ENDEKS

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Ekim ayında 161,9 olan ihracat miktar endeksi yüzde 2,1 artarak, 2018 Kasım ayında 165,3 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 Kasım ayında 152,4 olan ihracat miktar endeksi yüzde 12,7 artarak, 2018 Kasım ayında 171,7 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Ekim ayında 111 olan ithalat miktar endeksi yüzde 1,2 artarak, 2018 Kasım ayında 112,3 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 Kasım ayında 142,8 olan ithalat miktar endeksi yüzde 23 azalarak, 2018 Kasım ayında 110 oldu.

Öte yandan ihracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2017 yılı Kasım ayında 104,5 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 4,7 puan azalarak, 2018 yılı Kasım ayında 99,8 oldu.