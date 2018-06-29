Dış ticaret açığında artış: 7 milyar 759 milyon dolar...

Mayıs ayında dış ticaret açığı yüzde 5,7 artarak 7 milyar 759 milyon dolara yükseldi. 5 aylık ticaret açığı 35.2 milyar dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Mayıs ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 5,3 artarak 14 milyar 306 milyon dolar, ithalat yüzde 5,5 artarak 22 milyar 65 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Böylece, mayıs ayında dış ticaret açığı yüzde 5,7 artarak 7 milyar 759 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Mayıs ayında yüzde 64,9 iken, 2018 Mayıs ayında yüzde 64,8'e geriledi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Mayıs ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 0,3 artarken ithalat yüzde 1,7 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 yılı Mayıs ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 5,2, ithalat yüzde 3,1 arttı.

5 AYDA 35,2 MİLYAR DOLAR

Yılın 5 ayında Türkiye'nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 artarak 69 milyar 309 milyon dolara, ithalatı yüzde 17,2 artışla 104 milyar 511 milyon dolara çıktı. Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 41,4 artarak 35 milyar 202 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 66,3 oldu.

Avrupa Birliği’ne (AB-28) yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre %19,3 artarak 7 milyar 287 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB’nin ihracattaki payı 2017 Mayıs ayında %45 iken, 2018 Mayıs ayında %50,9 oldu.

Almanya'ya yapılan ihracat 2018 Mayıs ayında 1 milyar 357 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 885 milyon dolar ile İtalya, 858 milyon dolar ile İngiltere ve 759 milyon dolar ile İspanya takip etti.

ÇİN'DEN İTHALAT 2 MİLYAR DOLARI GEÇTİ

Çin'den yapılan ithalat, 2018 yılı Mayıs ayında 2 milyar 80 milyon dolar oldu.

Bu ülkeyi sırasıyla 2 milyar 18 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 732 milyon dolar ile Rusya ve 1 milyar 439 milyon dolar ile İngiltere izledi.