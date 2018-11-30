Dış ticaret açığı açıklandı. İthalatta büyük düşüş olurken, bununla birlikte dış ticaret açığı Ekim'de 456 milyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Ekim ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 13 artarak 15 milyar 719 milyon dolar, ithalat yüzde 23,8 azalarak 16 milyar 176 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı Ekim'de 456 milyon dolar oldu. Geçtiğimiz yıl bu rakam 7,36 milyar dolardı.

ALBAYRAK 'REKOR KIRILACAK' DEMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekim ayında "cari fazlada tüm zamanların rekorunun kırılacağını" öne sürmüştü.

Albayrak, "Ağustos ve Eylül aylarının ardından Ekim ayında cari fazla vereceğimizi birçok ortamda ifade ettik. Belki Ekim'de tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakam çıkabilir" diye konuşmuştu.