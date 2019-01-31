Dış ticaret açığı 2018'de 55 milyar dolar oldu

TÜİK verilerine göre 2018'de ihracatta yüzde 7 artış, ithalatta ise yüzde 4,6 düşüş oldu. Dış ticaret açığı 55 milyar 16 milyon dolar olarak açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan 2018 yılına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre ihracat geçen yıl 2017’ye göre yüzde 7 artarak 156 milyar 993 milyon dolardan 168 milyar 23 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde ithalat yüzde 4,6 düşüşle 233 milyar 800 milyon dolardan 223 milyar 39 milyon dolara indi.

AÇIK 55 MİLYAR 16 MİLYON DOLAR

Dış ticaret açığı ise yüzde 28,4 düşüşle 76 milyar 807 milyon dolardan 55 milyar 16 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017’de yüzde 67,1 iken geçen yıl sonu itibarıyla yüzde 75,3’e çıktı.

2018 yılı Aralık ayında ise; ihracat 2017’nin aynı ayına göre yüzde 0,2 artarak 13 milyar 879 milyon dolar, ithalat yüzde 28,3 azalarak 16 milyar 553 milyon dolar oldu.