Dış basında 24 Haziran seçimleri

Seçim sonuçları belirginleşmeye başladıkça dış basında da seçimlere ilişkin daha net yorumlar çıkmaya başladı.

Anadolu Ajansı’nın resmi olmayan sonuçlarına göre Erdoğan’ın yüzde 52 oy almasıyla beraber yabancı basında yer alan haberler de son hallerine ulaşmaya başladı. BBC Türkçe'de yer alan habere göre, yabancı basın genel olarak Erdoğan’ın bu seçimle beraber yetkilerinin genişlemesi üzerinde durdu.

Birleşik Krallık'ta ve Avustralya'da yayın yapan Guardian gazetesi Erdoğan’ın Huber Köşkü’nde yaptığı açıklamayı aktarırken gazetenin muhabiri Kareem Shaheen “Erdoğan, kendisine güvenen bir tonla yeni cumhurbaşkanlığı sistemine geçişle hayata geçirilecek olan bir dizi büyük projeyi sıraladı ve Türkiye'nin kendisine bağımsız bir yol çizeceği mesajını verdi” yorumunda bulundu.

Washington Post’sa muhalefetin manipülasyon iddialarını dile getirdi. Washington Post’ta yayınlanan haberde “Parlamento ve yargı sisteminin otorite alanını daraltmak üzere tasarlanmış olan yeni cumhurbaşkanlığı sistemi, Erdoğan'a geniş yetkiler tanıyacak. Muhalifler, bunun tek adam rejiminin önünü açacağını söylüyor” denildi.

‘SEÇMENLER ERDOĞANIN OTORİTER YÖNETİMİNİ DESTEKLEDİ’

Wall Street Journal gazetesiyse Erdoğan’ın “ezici bir zafer” kazandığını iddia ederek manipülasyon iddiaları üzerinde fazla durmadı. Wall Street Journal “Seçmenler, ülkeyi 15 yıldır yöneten Erdoğan'a ve giderek otoriterleşen yönetim biçimine destek verdi" iddiasında bulundu.

Fransa’dan Le Monde ise muhalefetin seçime itirazlarını aktarırken “Erdoğan'ın ilk turda kazanıyor olması muhalefet tarafında büyük bir hayal kırıklığıyla karşılandı” ifadelerini kullandı.