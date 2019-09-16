Diplomasını almaya gittiği sırada kampüsteki traktörün altında kalan genç kadın yaşamını yitirdi

Ege Üniversitesi'ne diplomasını almaya gittiği söylenen 23 yaşındaki Sezen Zambak, kampüs içerisindeki traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi.

İzmir Bornova'da bulunan Ege Üniversitesi'ne bu sabah diplomasını almaya gittiği söylenen 23 yaşındaki Sezen Zambak'a, kampüste çalışma yapan traktör çarptı. Traktörün altında kalan Zambak yaşamını yitirdi.

Bugün saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda Zambak'ın çiçekleri suladığı iddia edilen V.B. yönetimindeki traktörün manevra yaptığı sırada altında kaldığı belirtildi. Kazayı gören öğrenciler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Zambak yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ehliyeti olmadığı ve teknisyenlik yaptığı iddia edilen sürücü V.B. ise gözaltına alındı.

YAS İLAN EDİLDİ

Ege Üniversitesi Senatosu olayın ardından iki günlük yas ilan etti. Üniversite tarafından yapılan açıklamada, "Üniversitemiz kampüsünde meydana gelen elim trafik kazası sonucu Ziraat Fakültesi mezunumuz Sezen Zambak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu acı olay nedeniyle Ege Üniversitesi Senatosu kararıyla üniversitemizde iki günlük yas ilan edilmiştir. Merhumun ailesine ve üniversitemize baş sağlığı diliyoruz" denildi.

'KAMPÜS GÜVENLİ DEĞİL'

Süt Teknolojisi bölümünden birincilikle mezun olduğu söylenen Sezen Zambak'ın , TÜBİTAK'ın destek verdiği, "Probiyotik Bakterilerle Zenginleştirilmiş Probiyotik Yoğurt" projesinde çalıştığı öğrenildi. Öte yandan Ege Üniversitesi öğrencileri bölgede sürekli iş makinelerinin gezdiğini, devamlı olarak bir inşaat yapıldığını, Millet Bahçesi'nin yapımı için ağaç kesilen kampüste güvenlik sorunu yaşandığını belirttiler.