Dink Davası'nda konuşan Vali yardımcısı: Sorumlu validir, MİT'çileri akrabam diye tanıttım

Hrant Dink cinayetine adı karışan kamu görevlilerinin yargılandığı davada konuşan dönemin Vali Yardımcısı Ergün Güngör, 'Sorumluluğum yok, sorumlu validir' dedi.

Hrant Dink cinayetine karışan kamu görevlilerinin yargılandığı davanın duruşması 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

Artı Gerçek'ten Fatma Yörür'ün haberine göre Hrant Dink cinayetine karışan kamu görevlilerinin yargılandığı davanın 27. duruşma haftası başladı. Bugün başlayan ve 5-6 Eylül'de de sürecek duruşmalar kapsamında ilk olarak dönemin Vali Yardımcısı Ergün Güngör dinlendi.

Ergün Güngör duruşmaya Bursa'dan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile (SEGBİS) katıldı. Güngör, Bursa vali yardımcılığı görevini sürdürürken, Balıkesir'e tayin oldu.

DİNK İLE YAPTIĞI GÖRÜŞME: TEHDİT ETMEDİK

Hrant Dink cinayetiyle ilgili olarak dinlenen Güngör'e ilk olarak 24 Şubat 2004 tarihinde Dink ile yaptığı görüşme soruldu. Görüşmeyi MİT'in talep ettiğini ifade eden Güngör görüşmenin Dönemin Valisi Muammer Aksoy'un izniyle gerçekleştiğini anlattı.

2004 tarihli görüşme kapsamında Sabiha Gökçen'in Ermeni kimliğine ilişkin haberlerin konuşulduğunu paylaşan Güngör, "Burada Hrant Dink tehdit edilmedi, bir tehdit yoktu. Sadece Ermeni cemaatine karşı oluşabilecek tepkileri paylaştık" dedi.

'MİT MENSUPLARINI AKRABALARIM DİYE TANITTIM'

Güngör ayrıca görüşmede MİT görevlilerinin de yer aldığını, bu kişileri Hrant Dink'e 'akrabalarım' diye tanıttığını söyledi. "MİT görüşmeyi izlemek istemişti ancak 'bizim kimliğimizi saklayın' dediler. Ben de bunun üzerine Dink'e akrabalarım ziyarete gelmişti. Kalabilirler mi? dedim. Sayın Dink 'Sakıncası yok' dedi. Görüşmede Sabiha Gökçen'le ilgili haberleri konuştuk. Ermeni cemaatine dönük tepkilerin artmasından endişelerimizi dile getirdik. 'Toplumda infial yarattı' dedim. Ardından görüşmeyi Sayın Vali'ye aktardım" dedi.

TEHDİTLERİ BİLMİYORMUŞ

"Hrant Dink'e bu tarihten sonra gelen tehditlerden haberiniz var mıydı" sorusuna, "Yoktu" yanıtını veren vali yardımcısı, "Korunması benim sorumluluğumda değil. İstihbarat raporları kapalı zarf içerisinde valiye aktarılır. Tarafımıza bilgi sunulmaz. Vazifem bu görüşmeyi sağlamakla tamamlandı" dedi.

Güngör, Hrant Dink'in bu görüşmeyi 12 Ocak'ta Agos gazetesine yazmasına ilişkin ise "Bu görüşmeyi yazdı. O tarihten itibaren çok güç durumda kaldık. Yıllardır bunun sıkıntılarını yaşıyorum" dedi.

Bu tarihten itibaren alınan istihbaratlara karşı önlem alınmamış olmasını "Benim sorumluluğumda değildi. Valinin sorumluluğundaydı" diye yanıtlayan Güngör, Avukat Hakan Bakırcıoğlu'nun "Aylık güvenlik zirvelerinde konu gündeme geldi mi geliyor muydu" sorusuna "Hatırlamıyorum" yanıtını verdi. Güngör, "Valinin sekretaryası gibi çalıştım. Konu hakkında muhatap Validir" dedi.