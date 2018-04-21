'Dikkat edin, sizi kaydedecek' dedi, Adnan Oktar'dan açıklama geldi

Adnan Oktar adlı gericinin eski müritlerinden olan Ceylan Özgül, Oktar'ın yanından kaçmasının ardından hakkında uzaklaştırma kararı çıkarmıştı. Adnan Oktar'ın avukatı, Ceylan Özgül'ün aldığı mahkeme kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Adnan Oktar'ın yanından kaçan ve hakkında uzaklaştırma kararı çıkartan Ceylan Özgül'e ilişkin Oktar'ın avukatından açıklama geldi.

Oktar’ın fahri başkanı olduğu Teknik ve Bilim Araştırma Vakfı Başkan Yardımcısı İbrahim Tuncer, "Ceylan Özgül hiçbir delile dayanmayan hayali iddialarla Aile Mahkemesi’ne başvurmuş, 6284 sayılı yasanın “Koruyucu tedbir kararı verilebilmesi için, şiddetin uygulandığı hususunda delil veya belge aranmaz” diyen 8/3. maddesi gereğince her başvuruyu kabul etmek durumunda olan Aile Mahkemesi Ceylan Özgül’ün tek yanlı anlatımlarına dayanarak tedbir kararı vermek zorunda kalmıştır. Bu kararla ilgili itiraz yollarına başvurulmuş olup yasal süreç devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

Özgül, “Dikkat edin sizi kaydedecekler. Gizli kameralarla, açık kameralarla kaydedecekler. AVM'lerde resimlerinizi çekecekler. Sonra onların üzerinde oynayacaklar ve istedikleri amaca hizmet etmezseniz aleyhinize kullanmaya kalkacaklar. Korkmanıza gerek yok şeytanın hilesi zayıftır” açıklamasında bulunmuştu.