Didim'de pazaryeri kurban derilerine ayrıldı

Aydın'ın turistik merkezlerinden Didim'de Türk Hava Kurumu kurban derilerinin toplanma ve istiflenme alanı olarak 'Cumartesi Pazaryeri'ni seçilmesi halkın tepkisine yol açtı. Kurban kanı ve derilerin yarattığı koku çevreye yayılırken, Cumartesi günü pazarın kurulacağı yerde yapılan işlem büyük bir halk sağlığı problemi yaratmış durumda.

Aydın'ın turistik merkezlerinden Didim'de, Türk Hava Kurumu'nun, Didim Belediyesi'nin izni ve tahsisiyle, Kurban Bayramı süresince kurban derilerinin toplanma ve istiflenme alanı olarak, kamuya açık Cumartesi pazaryerini kullanması, büyük tepki yarattı.

Pazar alanı zeminine yığılmış derilerden sızan kandan ve derilerin kendisinden yayılan ağır koku, semt sakinlerini olumsuz etkiledi. Bazı semt sakinleri, derilerin ve kanalizasyonda biriken yoğun kanın ciddi sağlık sorunlarına neden olacağı korkusuyla yaşadıklarını belirtti.

CUMARTESİ PAZARI NASIL KURULACAK?

Cumartesi günleri pazarın kurulduğu, esnafın tezgâh açtığı, binlerce kişinin alışverişe geldiği bu alana kurban derilerinden yerleşen bakteri oluşumlarının nasıl temizleneceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Haftanın diğer günlerinde küçük çocukların oyun alanı, büyüklerinse otopark olarak kullandığı bu kamuya açık yerin, hiçbir sağlık önlemi alınmaksızın ne şekilde kurban derisi toplama yeri olarak belirlendiği bilinmiyor. Konuyla ilgili Didim halkına herhangi bir açıklama yapılmaması, endişe ve eleştirileri artırıyor.

Fotoğraflar kadar Didim'in her cumartesi açık pazarının kurulduğu alanda bugün çekilmiş bu görüntüler de durumun vahametine bir örnek kabul edilebilir.

Cumartesi günü aynı yerde pazar kurulacak: