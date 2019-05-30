Didem Yılmaz'dan Ahmet Hakan'a 'çirkeflik' yanıtı: Yazışmaları hatırlattı...

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nu programında ağırlamak isteyen Habertürk sunucusu Didem Arslan Yılmaz'ı hedef alan Ahmet Hakan, sert bir yanıt aldı. Yılmaz, Hakan'ın Kanal D Haber'in başına nasıl geçtiğine ilişkin sızan yazışmaları hatırlattı.

Habertürk sunucusu Didem Arslan Yılmaz'ı hedef alan ve "Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun yapacakları tartışmanın kendi programında gerçekleşmesi için… Resmen ve alenen… Ayılıyor, bayılıyor, ölüyor, bitiyor. Yahu bacım! Madem üç kuruşluk reyting için bu kadar çirkinleşeceksin… Al senin olsun!" diyen Ahmet Hakan, sert bir yanıt aldı.

"Sayın Binali Yıldırım, Sayın Ekrem İmamoğlu şu anda siyaset gündeminin en önemli iki ismi. Programıma iki değerli adayı davet etmek işimin gereği. Bu yayını çok istiyorum... BİR SAKINCASI MI VAR?" diyen Yılmaz, "Bel altı vurmam çirkeflik yapmam. Bir örnek verim; tatildeki kanal patronunun ayağına kadar gidip bir sunucuyu kovdurmaya çalışsaydım, bu sadece ekmekle oynamak değil, çirkeflik olurdu. Ben böyle bir kötülük yapmam!!!" ifadesini kullandı.

NE DEMEK İSTEDİ?

Yılmaz, "patronun ayağına giderek bir sunucuyu kovdurmaya çalışsaydım" sözleriyle Ahmet Hakan'a ilişkin 2016 yılında sızan yazışmaları yeniden gündeme getirdi.

Eski Doğan Medya Ceosu Mehmet Ali Yalçındağ'ın Berat Albayrak üzerinden adeta AKP'ye adeta rapor sunduğunu gözler önüne seren maillerde Ahmet Hakan'a ilişkin ilginç ifadeler yer almış, Yalçındağ'ın AKP desteğiyle Hakan'ı Hürriyet'in başına geçirmek istediği ve Sedat Ergin'i görevden almak istediği ortaya çıkmıştı.

Yazışmaların sızması sonrası Yalçındağ görevinden istifa etmiş, Hürriyet'in başına geçemeyen Hakan ise Kanal D Haber'in başına geçmişti.