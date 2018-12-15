Dicle barajında ihmaller zinciri: Mühendis yok

Dicle Barajı'nda inceleme yapan heyette yer alan İnşaat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi Eşbaşkanı Nihat Noyan, barajda mühendisin olmadığını söyledi.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajı'nda bir kapağın kopmasından sonra su akışına paralel olarak Dicle Nehri’ndeki su seviyesi 6 metreye yükseldiği Dicle Vadisi’nde, UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’nde bulunan Hevsel Bahçeleri’nin bir kısmı başta olmak üzere birçok tarım arazisi sular altında kaldı.

Mezopotamya Ajansı'ndan Lezgin Akdeniz'in haberine göre, sular bazı noktalarda evlerin yakınına kadar ulaştı. Diyarbakır’ın tarihi Ongözlü Köprü çevresinde bulunan işletmeler de su altında kaldı. Ongözlü Köprü, yurttaşların kullanımına kapatılırken, bazı hayvanların akıntıya kapılıp telef olduğu ve toplu balık ölümlerinin yaşandığı belirtildi. Barajda 270 milyon metreküp suyun tahliyesinin pazar günü tamamlanacağı belirtildi.

BARAJDA MÜHENDİS YOK

Barajda inceleme yapan heyetin içinde yer alan İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Diyarbakır Şubesi Eşbaşkanı Nihat Noyan, barajda mühendis olmadığını, sadece güvenlik görevlilerinin olduğunu söyledi. Yaptıkları incelemeyi anlatan Noyan, “Gördüğümüz tablo şu: Baraj kapaklarını betona tutturan çelik konsollar var. O çelik konsollar kompre edilen duvardan kopmuş. Yani duvara montajlanan yerde her iki kolda kopmuş kapakla beraber. Koparken halatla kapının kapağının açılıp kapanmasının sağlayan makaralar var, hidrolik sistemi çalıştıran. O halatlar da kopmuş. Yani normal şartlarda bunların olmaması lazım. En yüksek basınca bile dayanıklı olması lazım. Dolayısıyla bunlar kopmuş. Sorduk oradaki personeller diyor ki suyun seviyesi çok yüksekti. Biz kapağı 40 santim kadar açmıştık. Tekrar açmak istedik. O arada kapak koptu” diye konuştu.

İHMAL ZİNCİRİ

Tesellilerinin can kaybının olmaması olduğunu söyleyen Noyan, ancak ciddi anlamda maddi hasar olduğunu belirtti. Baraj kapağının kopmasına ihmalin neden olduğunu düşündüklerini belirten Noyan, şunları kaydetti: "Birincisi, su seviyesinin yükselmesine neden bu kadar izin verildi? İkincisi, yükselen su seviyesinden basınç arttı da, bu kapaklar bu basınca niye dayanmadı? Üçüncüsü, kapakların birleşim yerleri, konsolları, halatları, bakım onarımları periyodik olarak neden yapılmadı? Bunlar bizim için önemli sorular. Diğer bir husus ise oradaki personellerin yeterli eğitime tabi tutulmamalarıdır. Bu soruları ardı ardına sorduğumuzda haliyle orada bir ihmalin olduğu gözle görülür durumda.”

'RİSK DİĞER KAPAKLAR İÇİN DE GEÇERLİ'

TMMOB İKK Sekreteri Doğan Hatun da meteorolojinin uyarılarının dikkate alınmadığını, ihmaller zincirinin bu sonuca yol açtığını söyledi.

Hatun "Büyük ihtimalle yetkililerin açıklamalarından yola çıkarak izlenimlerimizi paylaşmak gerekirse; barajda su birikintisi fazla olunca baraj kapağını açmaya çalışıyorlar. Ve o esnada kapak konsolları halatlarıyla birlikte kopuyor. Devasa bir kapak, 50 tonun üzerinde bir ağırlığı olan küçük bir kapak değil. Dolu savah kapakları denir barajlarda bunlara. Büyük ihtimalle bizim en azından öngörümüzdür kapakların periyodik bakımları yapılmamıştı. Aynı risk şu an diğer iki kapak için de geçerlidir. Ciddi bir yağmurun yağmasıyla bu iki kapak için de aynı risk geçerli. Bunun için DSİ konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirirse biz de durumun asıl boyutunu öğrenmiş oluruz” ifadelerini kullandı.

