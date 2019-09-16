DHA 'yazılı haber sorumlusu' transferini AKP'den yaptı...

Doğan Haber Ajansı döneminde görev yapan birçok ismi görevden alan ve A Haber kökenli isimlerin önemli görevlere getiren Demirören Haber Ajansı, şimdi de AKP'de basın danışmanlığı yapan bir ismi yazılı haberlerden sorumlu müdür yardımcısı olarak göreve getirdi.