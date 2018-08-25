DHA: Polis hedef alarak muhabirimize ateş etti, motivasyonunu merak ediyoruz

Cumartesi Anneleri'nin eylemini takip eden Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri Özgür Deniz Kaya, polisin ateşlediği 2 gazlı merminin bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı. DHA Genel Müdürü Sarıdanişmet saldırıyı kınayarak 'Polisin, kamu adına görevini yapan, elinde DHA logolu mikrofon ile bir milletvekiline soru sormakta olan muhabir arkadaşımızı hedef alarak art arda ateş etmesinin arkasındaki motivasyonu merak ediyoruz' ifadelerini kullandı.

İstanbul’da Cumartesi Anneleri’nin eylemini takip eden Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri Özgür Deniz Kaya, röportaj yaptığı sırada bir polis memurunun ateşlediği tabancadan çıkan gazlı mermilerle yaralandı. Polisin hedef gözeterek Kaya’ya ateş ettiği belirtilirken DHA Genel Müdürü Salih Zeki Sarıdanişmet “Polisin, muhabir arkadaşımızı hedef alarak art arda ateş etmesinin arkasındaki motivasyonu merak ediyoruz” dedi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Basın Konseyi, TBMM Başkanvekili Levent Gök, CHP Sözcüsü Faik Öztırak ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kaya’nın yaralanmasına tepki gösterdi.

Özgür Deniz Kaya, bacağına isabet eden 2 gazlı mermi ile yaralandı.

Cumartesi Anneleri’nin İstiklal Caddesi’nde 700’üncü kez düzenlediği eylem sırasında DHA muhabiri Özgür Deniz Kaya, polisin gazlı mermisinin hedefi oldu. Röportajlar gerçekleştiren Özgür Deniz Kaya’ya doğru bir polis memuru, hedef gözeterek gazlı mermi atan tabancasını peş peşe ateşledi. Kaya, sağ bacağına isabet eden 2 gazlı mermi ile yaralandı.

Kaya, olay sonrası yaptığı açıklamada, “Bir milletvekili ile röportaj yapıyordum. Bu esnada bana doğru yönelen çok sayıda mermi sesleri duydum. İki tanesi de sağ bacağıma isabet etti” dedi. Kaya, olay sonrasında gittiği Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden rapor aldı.

TGC: MESLEKTAŞIMIZA YAPILAN SALDIRININ SORUMLULARI BULUNSUN

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Özgür Deniz Kaya’nın yaralanmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Sorumluların bulunması istenen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Özgür Deniz Kaya’ya ve DHA’ya ‘geçmiş olsun’ diyoruz. Meslektaşımıza yapılan saldırıyı kınıyoruz. Gazetecilere yönelik saldırılardaki cezasızlık uygulamasından artık vazgeçilmesini, meslektaşımıza yapılan saldırının sorumlularının bulunmasını bekliyoruz. Basın özgürlüğünün olmadığı bir toplumda demokrasiden söz etmek mümkün değildir. Gazetelerin ve gazetecilerin sürekli hedef gösterildiği bir ortamda toplumsal barış da sağlanamaz. Basına yönelik saldırıların direkt halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkına yönelik saldırılar olduğunu unutmamalıyız.”

DHA GENEL MÜDÜRÜ: DHA LOGOLU MİKROFON İLE SORU SORAN MUHABİRİMİZE ATEŞ EDİLMESİNİN MOTİVASYONUNU MERAK EDİYORUZ

DHA Genel Müdürü Salih Zeki Sarıdanişmet de Özgür Deniz Kaya’ya yapılan saldırıyı kınadı.

Sarıdanişmet, “Polisin, kamu adına görevini yapan, elinde DHA logolu mikrofon ile bir milletvekiline soru sormakta olan muhabir arkadaşımızı hedef alarak art arda ateş etmesinin arkasındaki motivasyonu merak ediyoruz. Adli makamların gerekli incelemeleri yaparak sorumluluk zincirindekileri belirlemelerini ve gereğinin yapılmasını bekliyoruz. DHA hangi şartlar altında olursa olsun, haberleriyle toplumu aydınlatmayı sürdürecektir” ifadelerini kullandı.

BASIN KONSEYİ: BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ HEDEF ALINMIŞTIR

Basın Konseyi yaptığı açıklamada “Gazeteciler de güvenlik güçlerimiz de kamusal görev yapmaktadır, birbirini kollamakla yükümlüdür. Görevini yapan basın mensuplarının saldırıya uğraması, hele polis kurşununa hedef olması asla kabul edilemez. Bu saldırı meslektaşımızın nezdinde basın özgürlüğünü hedef almıştır. DHA muhabiri Özgür Deniz Kaya’ya acil şifa diliyor, saldırıyı nefretle kınıyoruz” dedi.

CHP’nin TBMM Başkanvekili Levent Gök, CHP Sözcüsü Faik Öztırak ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Galatasaray Meydanı'ndaki polis saldırısına ve DHA muhabirinin yaralanmasına tepki gösterdi.