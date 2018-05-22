Devletin tüm imkanlarını kullanan Erdoğan bir de bağış kampanyası başlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan devletin tüm imkanlarını kullanarak seçim kampanyası yürütmeye devam ederken, bugün bir de bağış kampanyası başlattı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) ilgili kararı uyarınca Cumhurbaşkanı adayları, seçim döneminde bağış toplayabiliyor.

Diğer adayların başlattığı kampanya çalışmasına karşın devletin tüm imkanlarını kendi seçim kampanyası için seferber eden Erdoğan, bugüne kadar kampanya için adım atmamıştı.

Bugün Erdoğan da bağış kampanyası başlattığını duyururken, "#SendeDestekOl" etiketiyle bağış istedi, hesap numaraları paylaştı.

Erdoğan geçtiğimiz seçim dönemlerinde de devletin olanaklarını kullandığı için eleştiri konusu olmuştu.