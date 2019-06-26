Devlet'in mektuptan haberi yok muymuş?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Habertürk yazarı Nagehan Alçı'ya yönelik, 'satılık kalem' ifadesini kullandı. Bahçeli, Öcalan'ın mektubundan önceden haberinin olmadığını öne sürdü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan'ın mektubuna ve sonrasında yaşanan tartışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın "Öcalan’ın mektubu çok fazla konuşuluyor. Öcalan’ın mektubu elbette ki devletin bilgi ve izni dahilinde kamuoyuyla paylaşıldı. Bu bir devlet projesi. Devlet Bey de Cumhur İttifakı’nın genel başkanından biri olarak, devletin içinde de nüfuzlu biri olarak, elbette ki bundan bilgi sahibidir diyorum" sözlerine yanıt veren Bahçeli, mektuptan öncesinde haberinin olmadığını öne sürdü.

“Bir bayan gazeteci de terörist başının 18 Haziran 2019’da kaleme aldığı malum mektuptan önce haberim olduğunu iddia edecek kadar gözünü ve gönlünü yalana, dolana, alçalmaya teslim etmiştir" diyen Bahçeli, "Mektuptan daha önce haberimiz olduğunu söyleyenler hezeyan ve hüsran bataklığında çırpınan satılık kalemlerdir” ifadesini kullandı..