Devletin kiraladığı makam aracıyla kampanya yürüten Yıldırım: 15 Temmuz darbesini yaşamış bir başbakanım

AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, devletin kiraladığı makam araçlarıyla seçim çalışması yürüttüğünün ortaya çıkması üzerine ypatığı açıklamada, '15 Temmuz darbesini yaşamış bir Başbakanım. Bu konuların gündeme getirilmesini kınıyorum' diye konuştu.

AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, devletin kiraladığı araçlarla seçim çalışması yürütmesine ilişkin konuştu.

İddiaları yalanlamayan Yıldırım, belediye seçimleri için makam aracını kullanmasıyla ilgili soru üzerine, şunları söyledi:

"Ben bu tartışmaları esefle izliyorum. Benim hakkımda başka buldukları bir şeyi olmayanlar, aracım, Başbakanlık evinde oturduğum gibi hakikati olmayan konularla uğraşıyorlar. Ben 17 yıldır bu ülkeye hizmet ediyorum. Milyarlarca lira bütçe yönettim. Her kuruşun hesabını verdim. Bundan sonra da vermeye hazırım. Olayları çarpıtmaya gerek yok."

'BU KONULARIN GÜNDEME GETİRİLMESİNİ KINIYORUM'

"Bu ülkede Başbakanlık yapmış, Meclis Başkanlığı yapmış herkese, şahsına, gece-gündüz, 24 saat, hiçbir kısıtlamaya mahal olmadan araç verilir. Korumalar verilir. Kaldı ki, ben bunları en asgari düzeye indirmiş durumdayım.

Bu konuda zaten haksız bir saldırıyla karşı karşıya olduğum için koruma bile doğru dürüst yanımda taşımıyorum. Bütün bu düzenlemeler benim dışımda yapılan şeyler. İstesem de bunları ret edemem. Çünkü, ben Türkiye Cumhuriyeti'nin 15 Temmuz darbesini yaşamış bir Başbakanım. Bu konuların gündeme getirilmesini kınıyorum."